Ludwigslust : Autofahrer: „Ich bin durch den Wind“

Polizei in Ludwigslust stoppte 42-Jährigen, der unter Medikamenteneinfluss unterwegs war

von Andreas Münchow

04. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Wagen überfuhr gleich zweimal eine Sperrlinie und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Zum Glück war ein Streifenwagen in der Nähe.

Gilbert Küchler, Leiter des Polizeihauptreviers Ludwigslust, erläutert den Vorfall, der sich in der Lindenstadt ereignete: „Beim ersten Mal hielt der Personenwagen auf der Käthe-Kollwitz-Straße, Ecke Breite Straße, bei Rot an der Ampel. Plötzlich wendete das Auto, überfuhr dabei die Sperrlinie und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Der zufällig dahinter stehende Streifenwagen folgte mit Blaulicht.“ Dann versuchte der andere Autofahrer auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen, obwohl sich dort gar keine Auffahrt befand. Auch das Blaulicht hinter ihm ignorierte der Fahrer. Kurz danach an der Kreuzung Neustädter Straße passierte das Gleiche wie kurz zuvor an der anderen Kreuzung: Wieder stoppte der Fahrer bei Rot, hielt knapp zwei Sekunden an und wendete erneut über die Sperrlinie. „Dieses Mal gelang es, das Fahrzeug zu stoppen“, so Gilbert Küchler. „Der Fahrer gab an, ,sehr durch den Wind zu sein. Mimik und Gestik des 42-Jährigen ließen zunächst Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel vermuten, was sich aber nicht bestätigte. Vielmehr stellte sich heraus, dass der aus der Region Hamburg stammende Mann unter Einfluss von Medikamenten stand.“

Eine Rücksprache mit seinem Arzt ergab, dass der Mediziner ihm keine Genehmigung zum Führen eines Fahrzeugs übergeben hatte. Die ist bei bestimmten Medikamenten erforderlich. Gilbert Küchler: „Dem Mann wurde untersagt, weiterzufahren, der Fahrzeugschlüssel Familienangehörigen übergeben und gegen den Fahrer eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Wir haben zuletzt öfter solche Fälle registrieren müssen und möchten Betroffenen unbedingt raten, Rücksprache mit ihrem Arzt zu halten, ob ein Medikament eventuell die Fahrtauglichkeit beeinflusst.