von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 08:37 Uhr

Basteln, Handarbeiten und Klönen – das darf in Karenz nicht fehlen. Auch in diesem Jahr nicht. Am kommenden Montag, 21. Januar, findet wieder ein geselliger Nachmittag in Karenz um 14 Uhr statt. Die Karenzer Ortsgruppe der Volkssolidarität lädt in den Kulturraum, Dorfstraße 3, in Karenz ein.