Parchim/Ludwigslust : „Betrieb“ auf stillgelegtem Airport

Diebstahl auf Flughafen in Parchim – Zuvor waren bereits Blogger illegal eingedrungen und hatten Video veröffentlicht

von Andreas Münchow

10. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Sie wandern durchs Terminal, schalten einen Computer ein, sitzen in einem Tanklaster und sogar in einem Sportflugzeug: Alles passiert vor kurzem auf dem Flughafengelände in Parchim. Zu sehen ist das Ganze in einem Video, dass im Internet kursiert. Nur: Der Airport ist seit langem geschlossen.

Unbekannte sind eingebrochen

Die „Filmemacher“ hatten offenbar kein Problem, auf das Gelände und ins Terminal zu gelangen. Ebenso, wie jetzt Einbrecher, die sogar Geräte gestohlen haben. „In der Zeit vom zweiten bis zehnten Oktober sind Unbekannte auf das Flughafengelände eingebrochen und haben unter anderem mehrere Funkgeräte gestohlen“, bestätigt Sprecher Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust auf SVZ-Anfrage.

Die Geräte könnten allerdings aufgrund ihrer technischen Gegebenheiten nicht genutzt werden, da sie nur für die Verständigung auf dem Flugplatz verwendet wurden.

Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz

Polizeisprecher Wiechmann: „Am Tatort auf dem Flugplatz kam der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Ludwigslust zum Einsatz, der Spuren und Beweismittel sichern konnte.“ Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Aber auch das im Internet kursierende Video, in dem mehrere Personen zu sehen sind, die sich unter anderem im Terminal, in einer Flugzeughalle und auf dem Gelände aufhalten, beschäftigt die Polizei. Sprecher Klaus Wiechmann: „In diesem Fall ermitteln wir wegen Hausfriedensbruchs, weil Unbekannte den Flughafen unberechtigt betreten und diverse Videoaufnahmen gemacht haben. Zu diesen Tatverdächtigen geht die Kriminalpolizei bereits ersten Hinweisen nach.“

In dem Video sind unter anderem zwei Personen in einem Laster zu sehen, dessen Schlüssel sich angeblich in der Fahrerkabine befand.

Treuhänderin hat Strafantrag gestellt

Auch beim Landkreis ist der Fall „Flughafen“ bekannt. Sprecherin Susan Koch am Donnerstag auf Anfrage: „Wir sind am Mittwoch informiert worden. Die zuständige örtliche Ordnungsbehörde der Stadt Parchim prüft derzeit die weitere Vorgehensweise zur Gefahrenabwehr.“

SVZ fragte auch bei der zuständigen Insolvenzverwaltung des Flughafens nach. „Das unberechtigte Betreten des Betriebsgeländes des Regionalflughafens Schwerin-Parchim durch eine Bloggergruppe und der auf die Veröffentlichung eines Videos erfolgte Einbruchsdiebstahl stellen keine Kavaliersdelikte oder Bubenstreiche dar, sondern sind aus meiner Sicht strafrechtlich relevant“, so Insolvenzverwalterin Bettina Schmudde am gestrigen Donnerstagnachmittag gegenüber unserer Redaktion. „Aus diesem Grund habe ich als Treuhänderin über fremdes Vermögen unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls, vorgestern, einen Strafantrag bei der Polizei Parchim gestellt.

Ebenso haben wir die bereits seit Insolvenzeröffnung bestehenden Sicherheitsvorkehrungen in enger Absprache mit der Parchimer Polizei erheblich verschärft und werden zukünftige Delikte straf- und zivilrechtlich entschieden verfolgen“, ergänzt Rechtsanwältin Bettina Schmudde von der Kanzlei White & Case Insolvenz GbR als Insolvenzverwalterin der Baltic Airport Management GmbH.

Wie von der Insolvenzverwaltung weiter zu erfahren war, gibt es inzwischen verstärkt Streifen durch das Sicherheitsunternehmen und auch durch die Polizei. „Werthaltige Vermögensgüter“ würden auf dem Flughafen bereits länger nicht mehr gelagert.