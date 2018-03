Möllenbeck bei Grabow : Betrunkener Fahrer landete am Baum

Die Fahrt eines jungen Mannes endete am Straßenbaum

von svz.de

28. März 2018, 16:00 Uhr

Am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr kam es auf der Landesstraße 08 in Möllenbeck bei Grabow zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger fuhr unter Einwirkung von Alkohol mit seinem Wagen aus Zierzow kommend in Richtung Ziegendorf. In der Ortschaft Möllenbeck kam der angetrunkene Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Grabower Chaussee nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und überschlug sich einmal. Der Mann wurde hierbei unter anderem am Bein verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf rund 13000 Euro geschätzt wird. Die Polizei stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille beim Unfallverursacher fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.