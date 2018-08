Ludwigslust : Brot backen wie zu Omas Zeiten

Passend zum Thema Herbst und Ernte lernen die Schüler der Edith-Stein-Schule alles rund ums Brot

30. August 2018, 20:45 Uhr

Ob Roggen- und Weizenbrot oder besondere Sorten wie Pumpernickel - Brot ist heute für viele nicht mehr vom Tisch wegzudenken und auch unsere Jüngsten kennen schon eine Vielzahl der an die 1000 Sorten. Trotzdem wissen die wenigsten, wie die beliebte Scheibe Brot überhaupt auf den Teller kommt.

Passend zur Erntezeit haben die Lehrer und Erzieher der Edith-Stein-Schule Ludwigslust für die 1. bis 3. Klassen einen Einblick in die Welt des Brotes organisiert. An fünf Stationen lernen sie verschiedene Brotsorten und die wichtigsten Aufgaben eines Bäckers kennen und backen gemeinsam mit Bäcker Erik Herrmann aus Grabow ihre eigenen Brote. Dafür ist es ganz besonders wichtig, den Teig aus den richtigen Zutaten herzustellen. Erik Herrmann erklärt gemeinsam mit Lehrerin Marion Löning, dass es nicht hunderte Zutaten braucht, sondern allein fünf reichen, um ein leckeres und gesundes Brot zu backen: Salz, Weizen- und Roggenmehl, Sauerteig und Wasser.

„Es ist sehr wichtig, dass die Kinder wissen, was in ihren täglichen Mahlzeiten drin ist. Oft werden Inhaltsstoffe wegen einer längeren Haltbarkeit hinzugefügt, die nicht notwendig ist. Ein Brot sollte frisch sein und nicht nur endlos lange haltbar“, erklärt der Grabower Bäckermeister, der extra seinen fahrbaren Ofen mitgebracht hat.

Beim Kneten des Teiges gibt es für die Kinder noch zusätzliche Tipps vom Fachmann, damit das Brot auch gelingt. „Man darf die Finger nicht in den Teig drücken, sonst bleibt die klebrige Masse daran hängen“, wiederholt Marion Löning noch einmal. Aber ihre Schüler wissen auch genau, dass wenn Luft in den Teig kommt, er austrocknet, also ist Vorsicht geboten.

Nach einer Weile duftet der ganze Schulhof nach frisch gebackenem Brot und die Kinder sind gespannt auf eine erste Kostprobe.

Für ein bisschen sportliche Abwechslung sorgt das „Till-Eulenspiegel-Spiel“, bei dem die Schülerinnen und Schüler bei einem Wettlauf gegeneinander antreten und am Ende der Strecke von einer freihängenden Brezel abbeißen müssen.