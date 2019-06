Brunow : Brunower laden zum Markt ein

von svz.de

25. Juni 2019, 08:19 Uhr

Am Sonntag, dem 30. Juni, in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr ist es wieder soweit. Die Brunower laden zum 4. Mal recht herzlich in ihr schönes idyllisches Runddorf ein. Neben zahlreichen Floh- und Trödelmarktständen, an denen gekauft und gefeilscht werden kann, bieten auch zahlreiche Kunsthandwerker und Händler den Besuchern ihre Waren an. Der Brunower Bauernladen hat geöffnet und für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt sein.