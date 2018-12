Ludwigslust : „Cocktails und Big Band im Dreierpack“

von Onlineredaktion SVZ

13. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Das erste Konzert des neuen Jahres „Cocktails und Big Band im Dreierpack“ wird am Sonntag, 13. Januar 2019, um 16 Uhr in der Stadthalle Ludwigslust zu erleben sein. Die Lulu Big Band ist mit den Jahren zur liebgewonnen Tradition geworden. In diesem Jahr geht sie mit einem neuen Konzept an den Start.

Besucher erwartet nicht nur der gewohnte Big Band Sound, sondern auch Musik von der Big Band des Konservatoriums Rostock „Amt 44“. Dritter im Bunde wird die Nachwuchsbigband der Musikschule sein, die bereits im vergangenen Jahr zum Neujahrskonzert das Publikum begeisterte.

Dazu gibt es Cocktails und die Gelegenheit, zu tanzen. Veranstalter ist die Stadt Ludwigslust. Karten für das Konzert gibt es ab sofort in der Ludwigslust-Information (Telefon 03874/ 52 62 51), Restkarten dann an der Tageskasse.