Grabow : Debatte über Verein vertagt

20. Februar 2019, 08:20 Uhr

An und für sich wollten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung über den Tagungsordnungspunkt Vereinsgründung „Städteverbund A14“ sprechen, um eine endgültige Entscheidung an die Stadtvertreter übermitteln zu können. Darüber wurde im vergangenen Jahr entschieden – der Beschluss wurde in der Stadtvertretersitzung im Dezember vergangenen Jahres von der Tagesordnung genommen und an den Bau- und Umweltausschuss erneut verwiesen worden. Allerdings wurde über die Vereinsgründung im Bauausschuss nicht gesprochen. Ausschussvorsitzender Manfred Steinkopff nahm den Punkt von der Tagesordnung. Thomas Holke, Mitglied des Bauausschusses: „Eigentlich wurde gedrängelt, weil es um viel Geld geht und nun wird der Punkt erneut verschoben.“ Grabows Bürgermeister Kathleen Bartels erklärt auf SVZ-Nachfrage: „Anfang März wird es eine Informationsveranstaltung geben, in der alle Stadtvertreter noch einmal über die Vereinsgründung informiert werden.“ Danach soll es dann eine Entscheidung geben.