Ludwigslust : Die Jugend im Kreis halten

Junge Union geht mit acht Bewerbern in den Kommunalwahlkampf

von svz.de

16. April 2019, 07:53 Uhr

Ludwigslust | Die Junge Union (JU) läutet in Hagenow den Wahlkampf ein. „Unsere Veranstaltung ist der Auftakt für einen für uns sehr bedeutsamen Kommunal- und Europawahlkampf, da wir acht junge Kandidaten für die CDU ins Rennen schicken“, macht der Kreisvorsitzende Lukas Jessel deutlich. Von den acht Kandidaten auf Stadt- und Gemeindeebene treten drei zusätzlich für den Kreistag an. Jessel unterstrich, „dass wir in der gesamten Fläche des Kreises von Plau am See bis Boizenburg vertreten sind und die Stimme der jungen Generation in die Parlamente tragen.“

Dabei ist Anne Bergunde aus Dobbertin, die für die Gemeindevertretung antritt, mit 20 Jahren die jüngste Kandidatin. Für den Kreistag treten Robert Ahwerst aus Banzkow sowie Patrick Sevecke und Nora Zabel aus Boizenburg an.

Als inhaltlicher Schwerpunkt hat sich die JU die Bekämpfung der Jugendabwanderung gesetzt. Hierfür soll die Attraktivität der Region gesteigert werden, in dem die Berufsschulen und der Nahverkehr gestärkt sowie kulturelle Abendangebote gefördert werden. Weiterhin stehen eine digitale und leistungsfähige Verwaltung, kostenfreie Schüler-, Auszubildenden- und Studententickets, ein flächendeckendes Radwegenetz, die Förderung von Jugendparlamenten sowie die Unterstützung von jungen Familien beim Grunderwerb auf der Agenda.