Neustadt-Glewe : Die Musik gehört zu ihrem Leben

Gemeindepädagogin Elfriede Neumann von der verbundenen Kirchengemeinde Neustadt-Glewe und Brenz geht in den verdienten Ruhestand

von Andreas Münchow

31. Januar 2018, 12:00 Uhr

„Elfriede tanzt vor, wir hinterher… Wir haben unseren Spaß, Elfriede sei Dank, und hoffen, dass sie uns noch lang… betreut…“

Mit einem Gedicht danken die Frauen der Seniorentanzgruppe Neustadt-Glewe Elfriede Neumann. Um es vorweg zu nehmen: Sie wird der Tanzgruppe erhalten bleiben.

Elfriede Neumann ist Gemeindepädagogin in der verbundenen Kirchengemeinde Neustadt-Glewe und Brenz. Am 1. März nun geht die 63-Jährige in den verdienten Ruhestand. Dann wird sie über 30 Jahre Christenlehre vermittelt haben, davon fast 13 Jahre in ihrer jetzigen Gemeinde. Somit hat sie mehr als einer Generation christliche Werte vermittelt. „Unter den Kindern waren solche, die aus einem christlichen Elternhaus kamen, aber auch andere, deren Eltern zwar Christenlehre hatten, aber nicht mehr in der Kirche waren“, sagt Elfriede Neumann.

Eigentlich hatte sie beruflich ganz andere Pläne. „Ich bin in einer Pastorenfamilie aufgewachsen und wollte nie in der Kirche arbeiten“, verrät sie. So studierte sie und wurde zu DDR-Zeiten Agraringenieur für Versuchswesen. Fünf Jahre arbeitete sie dann in einem entsprechenden Betrieb – bis ein neuer Chef kam. „Bis dahin machte die Arbeit Spaß. Doch unter dem neuen Leiter arbeiteten wir plötzlich ganz viel für den Papierkorb. Er allein bestimmte, wo es langging“, so Elfriede Neumann. Völlig unzufrieden damit kündigte sie – und kam dann doch zur Kirche. Sie wurde Küsterin, zunächst in Friedland und dann an der Pfarrkirche in Güstrow.

Noch vor der Wende entschloss sie sich, Katechetin, so die damalige Bezeichnung für die Gemeindepädagogin, zu werden. Ihre erste Stelle bekam sie dann in Plate, absolvierte einen dreijährigen Fernkurs und war schließlich 1989 vollausgebildete Gemeindepädagogin. „Es hat mir immer Spaß gemacht, den Kindern die biblische Geschichte zu vermitteln. Besonders schön ist es, wenn das auch musikalisch geschieht.“ Das erwähnt Elfriede Neumann ganz bewusst. Denn die Musik gehört zu ihrem Leben, und das nicht nur im kirchlichem Rahmen.

Womit wir bei der erwähnten Seniorentanzgruppe sind, die sich im Gemeinderaum der Neustädter Stadtkirche trifft. Die Gruppe leitet Elfriede Neumann ebenso wie zum Beispiel den Posaunenchor in Brenz. Im dortigen Gemeindehaus, wo sie wohnt, gibt es auch einen Musikraum, in dem der Chor regelmäßig übt. Immer wieder gerne geht Elfriede Neumann in Kindergärten oder in den Schulhort, wo sie Flötenunterricht gibt. All diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten geht Elfriede Neumann auch künftig als Rentnerin nach. „Ich brauche einfach Menschen um mich herum“, sagt sie. „Besonders Kinder nehmen einen so, wie man ist. Da braucht man sich nicht zu verstellen.“

Als Rentnerin möchte sie jetzt die Zeit nutzen, Bekannte und Freunde zu besuchen, die sie lange nicht gesehen hat. „Und dann habe ich jetzt vielleicht mehr Zeit, langfristig Neues zu erarbeiten, zum Beispiel Tänze“, sagt Elfriede Neumann.

Die Neustädter Pastorin Silke Draeger blickt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zurück: „Elfriede Neumann war stets sehr zuverlässig. Was sie versprach, hat sie immer gehalten.“ Die Pastorin freut sich gleichzeitig, dass bereits eine mögliche Nachfolgerin für Elfriede Neumann in Sicht ist. „Eine junge Frau bewirbt sich um die Stelle als Gemeindepädagogin“, so Silke Draeger.