Ludwigslust : Die SVZ zieht um

Geschäftsstelle und Lokalredaktion ab 1. Februar in der Schlossstraße

von Kathrin Neumann

27. Januar 2019, 05:00 Uhr

Kisten packen bei der Schweriner Volkszeitung in Ludwigslust: Die SVZ-Geschäftsstelle und die Lokalredaktion ziehen in der kommenden Woche in neue Räume. Künftig werden sie in der Schlossstraße 47 direkt neben der VR-Bank zu finden sein.

Der Umzug wird am kommenden Donnerstag, 31. Januar, erfolgen. An diesem Tag muss die Geschäftsstelle geschlossen bleiben. Ab Freitag, 1. Februar, sind die Mitarbeiterinnen dann wie gewohnt für unsere Leser und Kunden da. Tickets für Veranstaltungen erwerben, Anzeigen aufgeben, Bücher kaufen und anderes mehr – all das können die Ludwigsluster dann in der Schlossstraße 47.

Die Reporter der Lokalredaktion werden am 31. Januar zwar in der Region unterwegs, an diesem Tag in den Redaktionsräumen und telefonisch aber nicht zu erreichen sein. Ab 1. Februar können Tipps, Hinweise und Anliegen dann wie gewohnt vorgetragen werden – persönlich oder über die bekannten Telefonnummern. katt