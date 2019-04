Groß Laasch : Doku-Film „End of Landschaft“

von svz.de

16. April 2019, 07:52 Uhr

Gross Laasch | In vielen Gemeinden wurde der Film „End of Landschaft – wie Deutschland das Gesicht verliert“ bereits gezeigt. Auch im Ludwigsluster Filmtheater Luna. Jetzt zeigt „Freier Horizont“ die Dokumentation, die sich mit der Energiewende als größtes Infrastrukturprojekt seit dem 2. Weltkrieg kritisch auseinandersetzt, den Film auch in Groß Laasch. Und zwar am morgigen Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr im Kulturhaus der Gemeinde.