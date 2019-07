Grabow : Drei Disziplinen an einem Tag

von svz.de

30. Juli 2019, 08:41 Uhr

Dieser Tag wird es in sich haben: 600 Meter Schwimmen, 28 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer laufen. Der Triathlon von Grabow findet am Sonnabend, 3. August, ab 9 Uhr im Waldbad der bunten Stadt an der Elde statt. Bei der sportlichen Veranstaltung handelt es sich um ein Jedermann-Spektakel. Starten kann jeder, der bereits 14 Jahre alt ist. Die Meldefrist ist bereits beendet, Nachmeldungen sind nur noch am Wettkampftag möglich.