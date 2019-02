Grabow : Durchblick bei den Finanzen in Vereinen

Auch in diesem Jahr kooperiert der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern.

von svz.de

05. Februar 2019, 13:02 Uhr

Das Ehrenamt ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Satzung und Verordnungen wollen genauso durchschaut werden wie die Finanzen von Vereinen und Verbänden. Auch in diesem Jahr kooperiert der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Dadurch wird es möglich, Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden kostenfreie Schulungsangebote unterbreiten zu können. Dozent wird Wolfgang Pfeffer sein. Die Veranstaltungen sollen neue Impulse für eine rechtssichere Vereinsarbeit geben.

Interessierte sind aufgerufen, sich für die Schulungen anzumelden oder sich darüber zu informieren. Auskunft geben Doreen Mitter unter Tel. 038874/459898 sowie nach einer Email an doreen.mitter@internationaler-bund.de, sowie Bärbel Kühne unter Tel. 03871/7221601, sowie per Email an baerbel.kuehne@kreis-lup.de. Zwei Seminarzeitpunkte zur „Buchführung in gemeinnützigen Vereinen“ stehen zur Auswahl: Am 26. Feburar um 17.30 Uhr im Reuter-Haus am Kießerdamm 19 in Grabow und am 12. März ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus, Rathausstraße 1 in Crivitz.