Ludwigslust : Edle Tropfen im Denkmal

Hotel de Weimar: Seit 25 Jahren wieder Hotel in einem jetzt 245-jährigen Haus. Bei zwei Festen stellen Winzer ihre Weine persönlich vor.

von Kathrin Neumann

03. November 2018, 12:00 Uhr

Wenn besondere Gäste kommen, rollt das Hotel de Weimar den roten Teppich aus. Viereinhalb Meter breit, 12,5 Meter lang bis an die Schlossstraße heran. Jetzt war es wieder soweit. Zu zwei exklusiven Veranstaltungen – „Zu Gast im Denkmal“ und „Fest im Oktober“ – empfingen die Inhaber Petra Fuchs und Wilfried Glania-Brachmann Winzer aus Sachsen und aus der Region Saale-Unstrut. „Auf unserer Weinkarte stehen viele ihrer Weine“, erklärt Petra Fuchs. „Die Nähe dieser Weinbaugebiete zu Mecklenburg ist groß.“

Mit Sonja Lucas gab es am ersten Abend noch einen weiteren besonderen Gast. Die Kunsthistorikerin präsentierte ihr Buch „Zu Gast im Denkmal. Historische Bauwerke bitten zu Tisch“. Eines der von ihr vorgestellten Bauwerke ist das Hotel de Weimar in Ludwigslust, das in diesem Jahr 245 Jahre alt geworden ist. Für das Buch und als Hommage an Prinzessin Caroline Luise, auf deren Herkunft der Name des Hauses zurückgeht, zauberte Küchenchef Wilfried Glania-Brachmann ein Menü, unter anderem mit Kaninchenterrine mit Pistazien sowie Rehnüsschen in Portwein mit Zimtkraut. Die Rezepte sind in dem reich bebilderten Werk auch nachzulesen.

Nach der Buchpräsentation erlebten die rund 60 Gäste in der katholischen Kirche ein Konzert mit dem Chor „Jazzatax“ aus Schwerin. Beim Menü im Hotel de Weimar wurde dann zu jedem der sieben Gänge ein Wein gereicht, begleitet von Ausführungen des jeweiligen Winzers. „Es ist ein Unterschied, ob ich einen guten Wein nur trinke oder ob er dazu auch vorgestellt wird“, lobte Dr. Gernot Hempelmann.

Zum „Fest im Oktober“ am zweiten Tag waren nicht nur Winzer gekommen, sondern auch Destillateurmeister Siegbert Hennig von der Meissener Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe. Sein Quittenbrand und Dresdner Stollenlikör wurden auf der Schlossbrücke serviert. „Sie ist genauso alt wie das Hotel de Weimar“, sagt Petra Fuchs. Da spazierte die Gesellschaft, begleitet von „Herzog und Herzogin“, alias Margot Rubel und Gernot Hempelmann, gerade zum Schloss. Schlossleiter Peter Krohn führte die Besucher in den Goldenen Saal und durch den Ostflügel. „Wir versuchen von Anfang an die Historie unseres Hauses modern zu leben“, erklärt Petra Fuchs ein Anliegen. „Abends raten wir unseren Gästen immer, nochmal dem Schloss ,Gute Nacht’ zu sagen.“ Dazu war nach dem Fest im Oktober, zu dem die Bigband „SwingSide“ aufspielte, allerdings kaum noch Zeit.

Die Hotel-Inhaber fühlen sich mit ihrem historischen Bauwerk an dem Platz, an dem es sich befindet, wohl. „Inmitten eines komplett erhaltenen und sanierten Ensembles“, so Petra Fuchs. Und inmitten fürsorglicher Nachbarn. „Sie passen richtig auf uns auf, bringen Kürbisse für die Dekoration, Quitten, Äpfel und Kräuter vorbei“, betont die Inhaberin. Sie bedankt sich auch bei all jenen Ludwigslustern, die jetzt zu den beiden besonderen Festen beigetragen hatten.