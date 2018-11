Elternsinge Ludwigslust : Ein Abend fürs Herz

35. Elternsinge am 24. November in Ludwigsluster Stadthalle

von zvs

01. November 2018, 15:00 Uhr

„Rehkids“ und Liedtheater „Live“ laden zur nunmehr 35. Elternsinge in die Stadthalle Ludwigslust ein. Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren.

Bei den „Livern“ muss Tante Emma wegen ihrer überstandenen Hüftoperation zur Reha. Wer letztes Jahr dabei war, weiß, wer Tante Emma ist und kann schon mal die Lachmuskeln trainieren.

Die „Rehkids“ sind sauer auf ihre Eltern. Die Zeit für gemeinsame Erlebnisse tendiert gegen „Null“ . Der Zeitadministrator weiß Abhilfe.

Zwei gegensätzliche Musicals, die zum Nachdenken anregen – doch auf bekannt humorvolle, lustige Weise.

Ein Abend, der etwas für die Ohren, Augen, den Bauch und vor allen Dingen etwas fürs Herz bietet.

Die 35. Elternsinge findet in diesem Jahr am 24. November in der Ludwigsluster Stadthalle statt. Showbeginn ist um 18 Uhr. Karten für das Bühnenprogramm der „Rehkids“ und des Liedtheaters „Live“ gibt es in der Ludwigslust-Information.