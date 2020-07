Neustadt-Glewe : Ein Werk von Mangelsdorf

Holzbildhauer hat Relief aus Diakonissenmutterhaus und Kruzifix geschaffen

von Kathrin Neumann

30. Juli 2020, 15:53 Uhr

Wer erinnert sich an das Holzrelief, das im Diakonissen-Mutterhaus des Stiftes Bethlehem gehangen hat? Diese Frage stellte die Neustädter Pastorin Silke Draeger. Der Grund: Es stammt von Wilhelm Mangelsdorf. Und der Holzbildhauer, der in Schwerin gelebt hat, hatte auch das Kreuz erschaffen, das auf dem Altar der Marienkirche in Neustadt-Glewe steht.

Schwester Annemarie, eine der Ludwigsluster Diakonissen, konnte sich erinnern, wie Sabine Gieselmann vom Betreuten Wohnen des Stiftes Bethlehem berichtete. Und sie ließ an die Neustädter Pastorin zwei Postkarten schicken, auf denen Holzreliefs abgebildet sind. Das Stift Bethlehem hatte in den 1950er-Jahren Sammlungen solcher Postkarten als Kalender verschenkt.

Vielleicht gibt es in der Region noch weitere Arbeiten von Wilhelm Mangelsdorf? Silke Draeger würde sich über weitere Meldungen auf jeden Fall freuen.