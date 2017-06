Ludwigslust : Ein Zuckerfest zum Ende der Fastenzeit

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Der „Ramadan“ ist vorbei. Ein Grund zum Feiern für gläubige Muslime – auch jene, die in Ludwigslust und Umgebung leben. Und so wurde im Zebef das Zuckerfest gefeiert.

Im Ramadan, dem Fastenmonat, dürfen gläubige Muslime nur vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang essen und trinken. Solange die Sonne scheint, ist fasten angesagt. Das Ende der Fastenzeit feiert die islamische Welt mit dem traditionellen Zuckerfest. Es ist das wichtigste Fest des Islam und dauert in der Regel mehrere Tage. Rula Assad (kleines Foto), die seit einiger Zeit als Kultur- und Sprachmittlerin im Bundesfreiwiligendienst mit Flüchtlingen arbeitet, hat sich gedacht, warum nicht auch ein Zuckerfest in Ludwigslust feiern? Gesagt, getan. So hat sie die in der Lindenstadt lebenden Muslime angesprochen und gemeinsam mit ihnen und engagierten Helfern ein Zuckerfest organisiert.

Gekommen waren etwa 60 Menschen – Männer, Frauen und Kinder. Syrien, Tschetschenien und Palästina sind ihre Herkunftsländer, heute leben sie unter den Ludwigslustern, im Parkviertel und in den Gemeinschaftsunterkünften. Es war ein schönes Fest, ein Stück Heimat für die Menschen. Frauen haben Mamoul gebacken, die es traditionell zum Zuckerfest gibt. Das sind arabische Dattelkekse. Auch andere arabische Speisen wurden serviert, Tee mit Kardamom, starker Espresso.

Für die jungen Männer ist es vor allem ein Fest der Fröhlichkeit, ein Fest der Musik. Es wurde auf Trommeln musiziert, gesungen und getanzt. Auch einige Ludwigsluster waren beim Zuckerfest dabei und konnten so diesen Teil der arabischen Kultur kennenlernen.

Noch wichtiger aber ist das Zuckerfest für die Jüngsten, gibt es doch an diesem Tag kleine Geschenke. Süßigkeiten, Malstifte, kleine Überraschungen, die den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Rula Assad freute sich, dass es gelungen ist, ein Stückchen Heimat nach Ludwigslust zu holen und gemeinsam ein so schönes Fest zu feiern.







von Andreas Münchow

erstellt am 28.Jun.2017 | 21:00 Uhr