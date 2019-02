Ludwigslust/Parchim : Einblicke in das Bildungszentrum

Tag der offenen Tür im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Parchim findet am 12. Februar von 14 bis 17 Uhr in der Eldestraße 7 statt.

von svz.de

08. Februar 2019, 11:18 Uhr

Wie ist der Werdegang am Fachgymnasium Wirtschaft? Infos dazu gibt es beim Tag der offenen Tür im Regionalen Beruflichen Bildungszentrum Parchim. Er findet am 12. Februar von 14 bis 17 Uhr in der Eldestraße 7 statt.