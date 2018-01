Neu Kaliss : Einmal zu den Giraffen reisen

Michaela Fischers Traum ist eine Tour durch Afrika / 44-Jährige ist als Gemeindepädagogin für Neu Kaliß und Dömitz tätig

von Kathrin Neumann

27. Januar 2018, 12:00 Uhr

Dass eines Tages eine Kirche und deren Gemeinderäume ihr Arbeitsplatz sein würden, hätte sich Michaela Fischer vor zehn Jahren nicht träumen lassen. Da war die Mutter zweier Kinder noch Friseurin. Und das gern. „Mit Menschen arbeiten, kreativ sein – das war mein Traumberuf“, sagt sie. Heute ist sie Gemeindepädagogin im Pfarrsprengel Dömitz/Neu Kaliß.

Als 38-Jährige hatte Michaela Fischer noch einmal einen Neustart gewagt und am pädagogisch-theologischen Institut im Stift berufsbegleitend ihre Ausbildung zur Gemeindepädagogin gemacht. „Ich hatte vorher schon ehrenamtlich in der Kirchengemeinde Klinken gearbeitet und fand das Berufsbild sehr spannend“, erzählt Michaela Fischer. Parallel zur Ausbildung war sie dann in der Kirchengemeinde Groß Laasch/Lüblow und auch in Conow tätig. „Da konnte ich das theoretisch Gelernte gleich in der Praxis anwenden.“ Jetzt ist sie seit knapp einem Jahr Gemeindepädagogin für Neu Kaliß/Dömitz und lebt mit ihrem Mann und dem 15-jährigen Sohn im Neu-Kalisser Pfarrhaus gleich hinter der Art-Déco-Kirche. Michaela Fischer beantwortete im Gespräch mit SVZ-Redakteurin Kathrin Neumann die Fragen zum Wochenende.

Was würden Sie anpacken, wenn Sie Bürgermeisterin in Ihrem Wohnort wären?

Wir haben in der Gemeinde fast alles. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte… Das Einzige wäre vielleicht, dass ich jedem neuen Bürger ein kleines Heftchen zukommen lassen würde, in dem steht, wo er Ärzte findet, wo Spielplätze sind, wo er die gelben Säcke bekommt…

Wo findet man Sie am ehesten?

In meinen Gruppen, mit Kindern und Jugendlichen, beim Basteln, in Gesprächen oder so. Ich bin kein Typ für den Schreibtisch.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Auf dem Hof auf meiner Hollywoodschaukel. Die ist ziemlich alt und stammt schon von meinen Eltern. Im Sommer genieße ich es, mich morgens mit einer Tasse Kaffee und der Zeitung dorthin zu setzen, wenn mein Sohn in die Schule gegangen ist.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Ich habe Altpapier und Flaschen gesammelt, Eicheln und Kastanien. Und ich habe bei meinen Eltern auf dem Acker geholfen. Dafür haben wir auch Geld bekommen.

Und wofür haben Sie es ausgegeben?

Ich glaube für Süßigkeiten.

Mit welchem Lied verbinden Sie schöne Erinnerungen?

Mit der Titelmelodie von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das war das Lieblingsmärchen meiner Mutter, Weihnachten haben wir es immer zusammen geschaut. Auch heute noch sehe ich es jedes Jahr. Das weckt ganz tolle Erinnerungen in mir – an meine Mutter, meine Eltern, meine Kindheit.

Wie sieht der perfekte Tag für Sie aus?

Wenn ich zusammen mit meiner Familie, meinem Mann, meinen Kindern in den Tag starten kann, wir gemeinsam frühstücken, Zeit miteinander verbringen und spazieren gehen.

Was würden Sie gern können?

Gitarre spielen. In diesem Jahr fange ich auch mit einem Kurs an. Nicht zum ersten Mal. Die Gitarre ist schon da. Die habe ich mal von der Pastorin aus Klinken zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Nie würde ich nicht sagen. Aber ich gucke ganz gern „Shopping Queen“. Ich mag Guido (Maria Kretschmer). Er spricht immer sehr wertschätzend über die Menschen, egal ob dick oder dünn, groß oder klein. Und er berät jeden so, dass er das Beste aus sich machen kann. Außerdem bekommt man ein paar Anregungen, was gerade Trend ist. Man muss bei den Jugendlichen ja mitreden können…

Welchen Traum möchten Sie sich erfüllen?

Mein Traum wäre es, nach Afrika zu reisen, um meine Lieblingstiere – Giraffen – in freier Wildbahn erleben zu können. Obwohl ich vom Klima her nicht so der Typ für Afrika bin.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten…

…würde ich mir wünschen, dass die Familie lange gesund bleibt, und jeder seinen Weg geht. Familie und Gesundheit sind mir am wichtigsten. Und dass es mehr Mitmenschlichkeit in der Welt gibt, dass die Leute nicht so egoistisch sind und jeder mehr auf den anderen achtet. Und dass Menschen, die nicht genau der Norm entsprechen, so angenommen werden, wie sie sind.

Gibt es etwas, das kaum einer von Ihnen weiß?

Jeder hat wohl ein kleines Geheimnis, das er nicht preisgeben möchte. Ich glaube, mich schätzen viele Menschen falsch ein. Beim Krippenspiel zum Beispiel fiebere ich total mit und bin aufgeregt, obwohl man mir das nicht ansieht. Mein Selbstwertgefühl ist gar nicht so groß, wie es viele Leute denken.

Wo ist für Sie Heimat?

Das ist Matzlow-Garwitz. Was Heimat ist, sieht jeder anders. Für manchen ist es dort, wo seine Wurzeln sind, wo er groß geworden, aufgewachsen ist, eine gute Kindheit und Jugend verbracht hat. Für andere ist Heimat dort, wo er zu Hause ist und mit seiner Familie lebt.

Können Sie sich mit nur einem Wort beschreiben?

Ich bin ein Familienmensch. Familie ist der Ort, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich beschützt bin, alle zusammenhalten. Allein zu wohnen, wäre wohl nichts für mich. Ich musste es auch nie, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr mit meinem Mann zusammen bin. Damit ich mich sicherer fühle, wenn mein Mann unterwegs ist, habe ich jetzt aber einen Hund.

Was stört Sie an anderen?

Wenn Menschen nur nach ihrem Äußeren abgeurteilt werden, danach, ob sie dem Schönheitsideal entsprechen, anstatt auf sie zuzugehen und sie kennenzulernen, wie sie wirklich sind.

Wer ist ihr persönlicher Held?

Das ändert sich immer mal. Im Moment ist es mein großer Sohn. Er hat es in der Schule nicht leicht gehabt. Trotzdem hat er seine Ausbildung in seinem Wunschberuf als Fachkraft für Abwassertechnik abgeschlossen und fängt jetzt mit 22 seine Meisterausbildung an. Das Beispiel macht Mut, dass man im Leben immer etwas schaffen kann, wenn man den Willen dazu und ein Ziel vor Augen hat.

Was werden Sie als Rentnerin machen?

Ich möchte ganz viel reisen, die Welt kennenlernen, andere Länder angucken, Menschen treffen. Der Strand ist nicht so mein Ding, ich möchte lieber etwas von Land und Leuten aufnehmen. Da wäre es vielleicht am besten, mit einem Boot oder Wohnwagen durch die Gegend zu fahren.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen?

Der Dömitzer Pastorin Inga Millon.