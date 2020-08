Eldena: Falsche Kennzeichen und andere Delikte

Avatar_prignitzer von svz.de

05. August 2020, 10:48 Uhr

Bei der Kontrolle eines Pkw am Dienstag in Eldena hat die Polizei gleich mehrere Verkehrsdelikte festgestellt. An dem Auto, das bereits vor zwei Jahren außer Betrieb gesetzt wurde und demnach nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist, waren falschen Kennzeichen angebracht. Wie sich herausstellte, gehörten diese zu einem anderen Wagen. Zudem bestand für den Pkw kein Versicherungsschutz und der 32-jährige Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Autofahrer ist Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet worden.