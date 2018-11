Eldena: Zwei Schwerverletzte bei Karambolage zweier Autos

von svz.de

19. November 2018, 11:35 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntagnachmittag auf der B 191 bei Eldena zwei Personen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein PKW Audi einen vorausfahrenden PKW Seat, der in diesem Moment gerade nach links abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Audi so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe ist zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 191 an der Unfallstelle zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.