Ludwigslust : Emails besser verwalten

Avatar_prignitzer von Carlo Ihde

23. September 2019, 05:00 Uhr

Statt ständig verschiedene Seiten im Internet aufzurufen, um an E-Mails zu gelangen, zeigt ein Kurs an der Volkshochschule einen komfortableren Weg auf.

Teilnehmer lernen die Möglichkeiten kennen, ihre E-Mails in einer App zu verwalten und auf alle Mail-Konten zentral zuzugreifen. Das Seminar mit der Kursnummer 565-01 findet am kommenden Sonnabend von 9.30 bis 12.45 Uhr in der Volkshochschule Ludwigslust statt. Interessierte können sich unter der Nummer 03871/722 4301 dafür anmelden.