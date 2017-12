ludwigslust : Er ist der „Herr der Steine“

vergrößern 1 von 1 Foto: muen 1 von 1

„Manganerz mit etwas Antimon“, steht auf dem schon etwas vergilbten Zettel. Dazu ein paar Zahlen und der Ortsname „Dömitz“. Sorgfältig überträgt Niklas Frantzioch die Angaben auf ein kleines Formular und in den Computer. Dann legt er das Gesteinsstück zusammen mit Zettel und Formular zurück in eine Schachtel.

Niklas leistet gegenwärtig sein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) – und zwar jede Woche abwechselnd im Natureum in Ludwigslust und im Forstamt Grabow. SVZ besuchte den 18-Jährigen jetzt im Natureum.

Im vergangenen Sommer hat Niklas in Ludwigslust sein Abitur gemacht. „Ich möchte gerne zur Polizei, habe dort bereits eine Zusage“, sagt der 18-Jährige. „Es steht nur noch eine ärztliche Untersuchung aus.“

Die Zeit bis zum Eintritt in die Polizei möchte Niklas sinnvoll überbrücken und entschied sich für das FÖJ. Warum gerade im Natureum? „Ich komme aus Jasnitz, wo auch Herr Zessin (Dr. Wolfgang Zessin – d. Red.) wohnt. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich nicht im Natureum arbeiten könnte“, so Niklas.

Wolfgang Zessin, u. a. ein anerkannter Geologe und stellvertretender Vorsitzender der Naturforschenden Gesellschaft Mecklenburg (NGM), stimmte zu und so ist der Abiturient mindestens jede zweite Arbeitswoche im Natureum zu finden.

Seine Aufgabe: Steine, die zum Teil schon sehr lange im Natureum sind, vermessen, wiegen und alle Angaben zum Exponat in das Computersystem eintragen. Zusätzlich überträgt Niklas die auf dem beiliegenden Zettelchen vermerkten Daten (u. a. Fundort und Material) auf ein kleines Formular. Beide Zettel legt er dann gemeinsam mit dem jeweiligen Stein zurück in eine Schachtel.

Bei den Steinen handelt es sich unter anderem um Exponate, die Sammler oder deren Hinterbliebene dem Museum überlassen haben. „Eine total interessante Sache, obwohl ich mich früher nicht unbedingt für Steine interessiert habe“, schmunzelt Niklas. „Aber es ist schon interessant, plötzlich solche in der Hand zu haben, die aus Grönland, Alaska oder auch Tschechien, Spanien und Österreich stammen.“

Und die Steine selbst seien auch irgendwie schön, meint Niklas und öffnet eine Schachtel, in der drei Stück liegen. „Alle sind offenbar per Hand angeschliffen worden. Man kann die Struktur sehr gut erkennen. Das sieht wunderbar aus“, schwärmt Niklas.

Bis zu 800 Steine hat er seit September in das Computersystem eingetragen, schätzt der FÖJ-ler. Wohlgemerkt: Er ist in der Regel nur jede zweite Woche im Natureum.

Und hat hier nicht nur mit Gestein zu tun. Er inventarisiert beispielsweise auch Sand, der in Reagenzgläsern im Museum lagert. „Wir haben hier Sand zum Beispiel aus Marokko, Jordanien und Portugal“, sagt Niklas.

„Niklas’ Arbeit ist für uns sehr wichtig“, betont Dr. Wolfgang Zessin. „Denn bisher lagerten beispielsweise die Steine in Regalen, ohne dass sie per Computersystem erfasst waren. Mit der Inventarisierung ist es jetzt möglich, sie beziehungsweise die dazugehörigen Daten schneller zu finden. Das hat für die wissenschaftliche Arbeit große Bedeutung.“

Und ein Lob gibt es vom Experten auch: „Niklas macht das sehr ordentlich. Er schreibt die Daten ja nicht nur in den Computer, sondern auch auf die kleinen Formulare, die bei den Exponaten bleiben. Da sage ich ihm immer, er soll ganz deutlich in Druckbuchstaben schreiben. Denn das muss alles auch noch in hundert Jahren zu lesen sein.“

Niklas selbst sieht noch einen weiteren Nutzen seiner Arbeit im Natureum: „Ich nehme auch an Seminaren und anderen Veranstaltungen teil. Da lernt man viele Leute kennen und kann vor allem Erfahrungen sammeln, die einem später sicher zugute kommen werden.“