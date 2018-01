Klimaschutz in Ludwigslust : Erfolgreich Energie gespart

vergrößern 1 von 1 Foto: Kai Remmers/Kathrin Neumann 1 von 1

15.Jan.2018

Das geförderte Klimaschutzprojekt an Schulen des Landkreises ist eigentlich zu Ende. Doch Hannes Völsch, der als Klimaschutzmanager an den Bildungseinrichtungen ein Energiesparmodell ein- bzw. weiterführen sollte, ist noch immer da. Auf einer festen Stelle. „Das zeigt, dass das Projekt beim Landkreis als sinnvoll angesehen wird“, sagt der Maschinenbauingenieur mit Master im Bereich „Energieeffiziente Technologien“. Dafür dürften auch die Zahlen gesorgt haben: „Im ersten Projektjahr konnten rund 80 000 Euro eingespart werden, im zweiten Jahr rund 100 000 Euro“, erklärt der 28-Jährige.

Von den 19 Schulen in kreislicher Trägerschaft hatten sich 16 am Klimaschutz-Projekt beteiligt. Sie bildeten Energieteams, die sich gemeinsam mit Hannes Völsch auf die Suche nach Energiefressern und anderen Einsparmöglichkeiten in Sachen Strom, Wärme, Wasser und Müll machten. „An den Förderschulen haben wir einen eher praktischen Ansatz gewählt und zum Beispiel Müll sortiert, an Gymnasien wurden dagegen zum Beispiel Verbrauchsstatistiken ausgewertet“, berichtet der Energieexperte. Durch das bereits vorhandene Energiemonitoring, das die jeweiligen Verbräuche der einzelnen Schulen stundengenau darstellt, wurden so defekte Toiletten und sogar Wasserrohrbrüche entdeckt. „Ein Knackpunkt waren fast immer die Turnhallen, die zu warm sind“, erklärt der Klimaschutzmanager. „Oft liegt die Temperatur bei 22 Grad Celsius, der Richtwert geht von 18 bis 20 Grad aus.“ Im Gespräch mit Lehrern und Schülern sei dann überlegt worden, ob man es mit einer geringeren Temperatur probieren möchte. „Immerhin sorgt ein Grad schon für sechs Prozent Heizkosteneinsparung“, so Völsch, der sich im Fachbereich Gebäudemanagement jetzt zusätzlich auch um die technische Ausstattung der Gebäude kümmert. Unterm Strich konnten die Wärmekosten über alle beteiligten Schulen hinweg um sieben Prozent gesenkt werden. Bei Strom sind es sieben Prozent, beim Abfall 4,5 und bei Wasser sogar 17 Prozent. Besonderer Anreiz dürfte da die vereinbarte Fifty-Fifty-Regelung gewesen sein: Die Hälfte der jeweiligen Ersparnis haben die Schulen ausgezahlt bekommen und konnten das Geld frei verwenden.

Auf die Erfahrungen des Landkreises will nun auch die Stadt Ludwigslust zurückgreifen. „Wir sollten uns beraten lassen, wie der vorhandene Maßnahmenkatalog auf unsere Einrichtungen übertragen werden kann“, sagte auf der jüngsten Stadtvertretersitzung Melitta Roock von der Fraktion „Die Linke“, die den entsprechenden Antrag eingebracht hatte. Sie verwies auf das Energiekonzept der Stadt, in dem Kindertagesstätten und Schulen auch eine Rolle spielen würden. „Das muss aber weiter untersetzt werden, weil es noch unkonkret ist.“ Torsten Hinrichs (Alternative für Ludwigslust) schloss sich dem Ansinnen „vom Prinzip her“ an. „Wir können dafür aber nicht noch einmal jemanden kommen lassen“, sagte er mit Blick auf die Kosten für das Energiekonzept. „Der Gedanke ist gut. Aber die Umsetzung muss im Hause bleiben.“ Immerhin gibt es in der Verwaltung seit 1. Januar einen neuen Mann im Bereich Gebäudemanagement. Gerd Laudon (Die Linke) betonte, dass der Effekt des Klimaschutzprojektes weit über die finanzielle Ersparnis hinausgehe. „Schüler und Lehrer haben vieles von dem Gelernten mit nach Hause genommen“, so der ehemalige Schulleiter. „Plötzlich hat Mülltrennung Spaß gemacht, wurde das Licht ausgeschaltet, wenn man das Büro verlassen hat.“ Am Ende fiel die Entscheidung über alle Fraktionen hinweg einstimmig aus. Auch für Ludwigslust mit nur vier Schulen und vier Kindertagesstätten könnte es um Tausende Euro gehen. 2016 hatte die Stadt insgesamt rund 39 000 Euro für Strom und knapp 84 000 Euro für Gas, Öl bzw. Fernwärme für die acht Einrichtungen ausgegeben.

Nach dem Ende des geförderten Klimaschutzprojektes, für das die „Endabrechnung“ noch aussteht, bleibt Hannes Völsch Ansprechpartner in Sachen Klimaschutz. Er bietet Schulen – nicht nur kreislichen – Einzel-Veranstaltungen an, zum Beispiel über Thermostatventile oder mit dem Solarkocher. Und er könnte auch ganze Energiesparprojekte betreuen.

Für die kreislichen Schulen wird das Projekt in veränderter Form weitergeführt. „Es geht jetzt darum, die niedrigen Verbräuche niedrig zu halten“, so Hannes Völsch. Deshalb soll es künftig einen Festbetrag geben, wenn eine Schule ihre Verbräuche konstant hält, und einen, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Projekten zum Klimaschutz an der Schule durchführt.