Ludwigslust : Erntefeste in der Region

Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Vielerorts sind die Erntekronen schon fertig gebunden. Jetzt warten die Organisatoren der Erntefeste aus der Region nur noch, diese auch präsentieren zu können. Und zwar beim Erntefest. In Muchow ist es heute soweit. Los geht es am heutigen Sonnabend, 7. September, um 14 Uhr mit dem Umzug. Dieser startet bei Roses – Neustädter Straße 1. Im Anschluss an den Ernteumzug gibt es Kaffee und Kuchen, die Kinder können sich auf das Spielmobil des Kreisfeuerwehrverbandes freuen. Am Abend kommt DJ Team Karstädt in die Konsumstuv. Dort findet dann ab 20 Uhr der Erntetanz statt. Auch am Sonntag, 8. September, hat der Verein „Muchower Müggen“ einiges an Programm. Um 10 Uhr gibt es den Erntedankgottesdienst, von 11 bis 13 Uhr dann Frühschoppen mit Blasmusik und Erbseneintopf. Auch über fleißige Kuchenbäcker freuen sich die Organisatoren.

Alle Hände voll zu tun hatten auch das Team des Erntefestes in Gorlosen. Das Fest beginnt am heutigen Sonnabend um 13 Uhr mit dem Festumzug. Gestartet wird in Grittel. Von dort aus geht es nach Gorlosen, Strassen, Boek mit geschmückten Fahrzeugen. Treff ist für alle bereits um 12.40 Uhr. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Für die Kinder wird es an diesem Tag eine Hüpfburg geben und Ponyreiten. Ab 17 Uhr gibt es Spanferkelessen und um 20 Uhr startet der Tanz unter der Erntekrone.