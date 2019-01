von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

„Cocktails und Big Bands“ – unter diesem Titel gibt die Lulu Big Band am Sonntag, dem 13. Januar ab 16 Uhr das „Erste Konzert des neuen Jahres“ in der Stadthalle. Karten gibt es in der Ludwigslust-Information, Restkarten an der Tageskasse.