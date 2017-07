Ludwigslust : „Es geht darum, alle Gefühle raus zulassen“

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Sie hat den Eurovision Songcontest in der ARD vor der Kamera in die deutsche Gebärdensprache übersetzt. Sie stand neben den Wise Guys auf der Bühne. Sogar Hip-Hop hat sie für Gehörlose gedolmetscht. Nun wird Laura Schwengber auch in Ludwigslust zum Einsatz kommen. Auf dem „Kleinen Fest“ am ersten Augustwochenende begleitet die 27-Jährige Gehörlose durch den Schlosspark. Die Festspiele MV haben die jungen Berlinerin für dieses besondere Angebot engagiert.

An ihr erstes „Kleines Fest “ im vergangenen Jahr erinnert sie sich gern. „Es hatte sich eine Gruppe aus dem Hamburger Raum angemeldet. Wir sind gemeinsam von Bühne zu Bühne und ich war überrascht, wie positiv alle Besucher auf uns reagierten.“ Oft seien die Zuschauer zurückgetreten, hätten sie mit ihrer Gruppe nach vorn treten lassen, damit sie mit ihrer Gestik und Mimik für die Gehörlosen gut sichtbar war. Wie im letzten Jahr wird sie sich auch diesmal wieder vorbereiten. „Wenn es geht, schaue ich mir vorher das Programm der Künstler an. Je mehr Infos ich habe, desto entspannter und schöner wird der Abend.“ Denn sie will nicht einfach nur Texte übersetzen, sondern Stimmungen rüberbringen. „Es ist mir wichtig, alle Gefühle rauszulassen und noch einen drauf zu setzen, damit es auch die Menschen weiter hinten gut verstehen können.“ Welche Auftritte sie in Ludwigslust übersetzen wird, entscheiden die Gehörlosen gemeinsam. Anmeldungen sind immer noch möglich. „Ich freue mich auf viele Gäste“, sagt Laura Schwengber. „Und ich freue mich auf das Kleine Fest. Das ist phantastisch. Ich wünschte, wir in Berlin hätten auch sowas Tolles.“

von KAHE

erstellt am 26.Jul.2017 | 21:00 Uhr