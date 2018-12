von svz.de

17. Dezember 2018, 21:05 Uhr

Einer der Fahrstühle an der Fußgängerbrücke am Stift Bethlehem steht noch immer still. Wie Bürgermeister Reinhard Mach mitteilte, hatte man auf ein Ersatzteil aus Italien warten müssen. Gestern begann nun die Reparatur, wie die Stadt informierte. Sie dauert voraussichtlich zwei Tage.