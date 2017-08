Holunderblütenfest in Rüterberg : Fest ganz im Zeichen des Holunder

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Getrocknete Holunderblüten als Teemischung, eine leichte Torte mit Holunder und Gelee aus den Blüten der Sträucher – rund um den Holunder gab es am Wochenende im Gartencafé der Familie Lauterfeld in Rüterberg wieder einiges zu entdecken. Trotz etlicher Regenwolken nahmen sich die Besucher eine Auszeit in dem weitläufigen Garten und entdeckten dabei allerhand. Trotzdem könnte es das letzte Holunderfest gewesen sein. Zeit und Aufwand belasten das Ehepaar zu sehr. Lesen Sie mehr in der morgigen Printausgabe.

von Dénise Schulze

erstellt am 06.Aug.2017 | 19:00 Uhr