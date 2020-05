Bruel : Feuer auf Firmengelände

Avatar_prignitzer von svz.de

14. Mai 2020, 14:22 Uhr

Zwei Metallcontainer sind durch ein Feuer auf einem Firmengelände in Brüel am Donnerstagmittag beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache zwischen den beiden freistehenden Überseecontainern aus und griff anschließend auf die Metallboxen über, in denen unter anderem diverses Werkzeug, Gartengeräte und Benzinkanister gelagert waren. Beide Container mussten geöffnet werden, damit die Feuerwehr den brennenden Inhalt löschen konnte. Der durch den Brand entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings ist ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu rechnen. Unterdessen hat die Kriminalpolizei vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung wird ersten Ermittlungen zufolge nicht ausgeschlossen.