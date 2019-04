Ludwigslust : Filmreihe startet

von svz.de

01. April 2019, 07:42 Uhr

Die evangelische Stadtkirchengemeinde lädt im Rahmen ihres Themenjahres zu den 10 Geboten zu einer Filmreihe ein. Der erste Film wird am Mittwoch, 3. April, im Luna Filmtheater gezeigt. Der Film heißt „Vaya con dios“, die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. In dem Film geht es um Mönche aus Brandenburg, die ihr Kloster verlassen müssen und daraufhin in die Welt ziehen. Auf ihrem Weg begegnen ihnen einige Versuchungen.