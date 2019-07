Malliß : Fischerabend in Malliß

von svz.de

09. Juli 2019, 07:52 Uhr

Geräucherter Fisch, Fischbrötchen, Backfisch und andere Fischspezialitäten – beim diesjährigen Fischerabend auf dem Campingplatz am Wiesengrund in Malliß ist für jeden Genießer etwas dabei. Beginn ist am Sonnabend, 13. Juli, um 13 Uhr. Aber auch die „Nicht-Fisch-Esser“ werden nicht zu kurz kommen, wie die Veranstalter mitteilen.