Ludwigslust : Gewinner für „Queen of Sand“ stehen fest

von Sabrina Panknin

10. März 2019, 05:00 Uhr

„In 80 Tagen um die Welt“ – über diese besondere Show mit Sandkünstlerin Irina Titova – können sich jetzt zwei Gewinnerinnen freuen: Dorothea Saß aus Glaisin und Rita Riedel aus Neustadt-Glewe haben die Freikarten gewonnen, die an der Abendkasse hinterlegt sind. Die beiden Frauen haben auf unsere Gewinnspielfrage „Womit malt Irina Titova ihre Bilder?“ geantwortet. Richtig war die Antwort Sand. Dabei ist es ganz spezieller Sand – eine Mischung aus Lava- und Flusssand. Davon aber können sich alle Besucher, die am kommenden Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr die Show mit der „Queen of Sand“ in der Stadthalle Ludwigslust sehen wollen, überzeugen.