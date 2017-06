Jetzt mitmachen : Gewinnspiel Airbeat One: Vier Tage Party satt

Wir verlosen zwei mal zwei Full Weekend Pässe für die diesjährige Auflage des Festivals. Beantworten Sie einfach die Gewinnspiel-Frage in unserem Video und mit etwas Glück, sind Sie dieses Jahr dabei.

Vom 13. bis 16. Juli 2017 steigt das Airbeat-One Festival und die Veranstalter haben sich mit dem Line up noch einmal selbst übertroffen. Vier Nummer eins DJs der letzten Jahre (DJ Mag Top 100 Ranking) werden der tobenden Masse vor der Mainstage ordentlich einheizen: Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell und Tiësto, der nicht nur dreimaliger Number One DJ of the World (DJ Mag), sondern laut dem internationalen Mixmag Magazin auch der „Greatest DJ Of All Time“ ist.

Zur 16. Ausgabe von Norddeutschlands größtem elektronischem Musikfestival können sich die Besucher thematisch auf die USA freuen. Das Festival findet auf dem Flugfeld in Neustadt Glewe statt. Auf Vier Floors können Fans Elektronischer Musik bis in den morgen Hinein tanzen.