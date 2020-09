Brahlstorf : Glücksbringer am nächtlichen Firmament

Trupp eleganten Zugvögel am Himmel über Brahlstorf fotografiert

von Sascha Nitsche

10. September 2020, 05:00 Uhr

Vögel des Glücks: So werden Kraniche auch bezeichnet. Vor ein paar Tagen konnte die Naturfotografin Franziska Kolm einen Trupp dieser eleganten Zugvögel am Himmel über Brahlstorf fotografieren. Und das auch noch mit einem sehr stimmungsvollen Hintergrund: Dem Mond. Nach und nach kommen nun wieder immer mehr Kraniche auf die Felder, um sich auf dem Weg gen Süden vorzubereiten. „Dabei hatte man dieses Jahr das Gefühl, dass die Kraniche gar nicht richtig weg waren, weil vereinzelt ständig ein paar Vögel in der Region zu sehen waren“, erzählt Franziska Kolm.