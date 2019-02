Los gehts heute Abend um 18 Uhr.

von Onlineredaktion SVZ

08. Februar 2019, 11:12 Uhr

Gospelchöre klingen besonders – am heutigen Freitag startet in der Kirche in Eldena ein Gospel-Schnupperkurs. Dieser findet das gesamte Wochenende statt. Los gehts heute Abend um 18 Uhr.