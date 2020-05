Grabow: PKW prallte gegen Gartentor- Fahrerin verschwand

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

18. Mai 2020, 12:26 Uhr

Nach einer Unfallflucht in Grabow am vergangenen Montag sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen war am 11.05.2020 gegen 12:30 Uhr im Gartenweg ein PKW bei einem Wendemanöver gegen ein Gartentor geprallt. Anschließend sei das Unfallauto zunächst davongefahren. Zeugenaussagen zufolge sei das Unfallauto, ein schwarzer PKW der Marke Audi, wenige Minuten später wieder am Unfallort erschienen. Die Fahrerin, eine ca. 20 bis 30 Jahre alte Frau mit blonden Haaren, habe Trümmerteile des kaputten Autos eingesammelt und sei anschließend wieder weggefahren. Der bei dem Unfall entstandene Schaden am Gartentor soll sich auf ca. 1.000 Euro belaufen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.