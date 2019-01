Grabower Schule lädt ein

von Franca Niendorf

17. Januar 2019, 08:37 Uhr

Führung, Quiz, Ausstellungen, Spiele, Kerzen gießen... und noch viel mehr bieten Schüler und Lehrer der Regionalen Schule Friedrich Rohr in Grabow. Am Sonnabend, 19. Januar, findet dort ein Tag der offener Tür statt. Los gehts um 9 Uhr. Die Schüler der 10. Klassen laden im Schülercafé zu einem regen Austausch bei Kaffee und Kuchen ein. In der Aula findet das Eröffnungsprogramm mit musikalischen Darbietungen statt. Der Tag richtet sich an zukünftige Schüler der fünften Klasse.