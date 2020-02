Grebs: Polizei sucht Eigentümer einer Münzsammlung

Avatar_prignitzer von svz.de

19. Februar 2020, 11:17 Uhr

Die Polizei in Parchim sucht den Eigentümer einer Euro-Münzsammlung, die vor einigen Tagen in der Ortschaft Grebs bei Eldena gefunden wurde. Dabei handelt es sich unter anderem um komplette Euro-Münzsätze mit verschiedenen Länderprägungen im Sammelumschlag sowie um mehrere Euro-Sondermünzen zum Einzelwert von je 10 Euro. Der gesamte Fund setzt sich aus etwa 100 Einzelmünzen zusammen.

Die Sammlung befand sich in einer hellen Tasche und wurde bei Pflegearbeiten von einem Arbeiter unter einer Hecke entdeckt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Münzsammlung in der Vergangenheit gestohlen und durch die Täter dort abgelegt bzw. versteckt wurde. Hinweise zu diesem Fund nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.