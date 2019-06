Skat in Ludwigslust : Gutes Blatt für Peter Martens

von svz.de

30. Juni 2019, 19:54 Uhr

Hohe Ergebnisse wurden beim Skat des Clubs „Kreuz Bube“ am 21. Juni erspielt. Sieger wurde Jens Wiechmann mit 2586 Punkten vor Ralf Langner mit 2188 und Günter Evers mit 2163 Zählern. Auf weiteren Plätzen folgten Torsten Freitag (1710) und Klaus Tiedemann (1620).

Beim letzten Spieleabend setzte sich Peter Martens mit 2107 Punkten vor Roberto Voß mit 2060 und Günter Evers mit 1810 Zählern durch. Die folgenden Positionen erspielten sich Frank Walter (1669) und Jürgen Neis (1665).

Die nächsten Spieleabend sind jeweils am Freitag um 18.30 Uhr in Dieters Gaststube in Groß Lassch.

Die Sommerpause der Klubmeisterschaft endet am 14. Juli und wird mit dem zwölften Durchgang fortgesetzt. Alle Veranstaltungen sind öffentlichen und beginnen um 18.30 Uhr in Groß Laasch