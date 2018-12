neustadt-glewe : Haushaltssatzung in Neustadt-Glewe: CDU will heute nicht zustimmen

von Andreas Münchow

12. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Das könnte heute ein ganz heißer Abend werden. Nicht nur wegen der geplanten fast 30 Tagesordnungspunkte. Die Stadtvertretung Neustadt-Glewes soll auf ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr unter anderem die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 beschließen. Die CDU will ihr allerdings nicht zustimmen, kündigte Fraktionsvorsitzender Christian Rosenkranz an. „Jeder Haushalt basiert darauf, dass die Vorjahre geprüft wurden. In Neustadt-Glewe gibt es aber seit 2014 keine geprüften Jahresabschlüsse mehr. Und jetzt will die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2019 die Freigabe haben. Das machen wir nicht mit.“

