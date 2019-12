Heiddorf: Nach räuberischem Diebstahl- Polizei fahndet nach zwei Tätern

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

23. Dezember 2019, 09:49 Uhr

Nach einem räuberischen Diebstahl am Samstagabend in Heiddorf dauert die Fahndung nach zwei noch unbekannten Tätern weiterhin an. Die beiden dunkel gekleideten Männer hatten zunächst zwei Rucksäcke voller Waren aus einem Discount- Markt gestohlen und auf ihrer Flucht aus dem Einkaufsmarkt einen Kunden geschlagen, der sich ihnen in den Weg stellte. Der 32-jährige Kunde wurde dabei leicht verletzt. Die beiden vermutlich aus Osteuropa stammenden Täter sind anschließend mit einem PKW in Richtung Dannenberg (Niedersachsen) geflüchtet. Im Zuge der Fahndung hat die Polizei das herrenlose Fluchtfahrzeug noch am Abend in Dannenberg entdeckt. Das Auto wurde sichergestellt und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Unterdessen geht die Kriminalpolizei Hinweisen zu den beiden noch flüchtigen Tätern nach.