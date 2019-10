Klein Krams : Hier dreht sich alles um Wein

Kramserei lädt am Sonnabend zu Wein und Gesang

von Andreas Münchow

08. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Alles andere als bierernst geht es im Oktober im wohl kleinsten Kulturzentrum Mecklenburgs zu, mit einem Gesangsduo höchster Güte: Die Berliner Dirk Rave am Akkordeon und Fräulein X sind am Start und laden mit Schlagern und Weinliedern zum Mitsingen ein. Susanne Kramer von der Kramserei: „Ob weiß, rosé oder tiefstes rot, jede Weinsorte ist üppig vertreten. Dieses Jahr gibt es deutsche Weine aus Baden Württemberg, dazu herrliche Zwiebelkuchen, verschiedene Quiches, eine Tombola mit attraktiven Gewinnen und das humorige Weinquiz mit Martin W. und seiner liebreizenden Assistentin.“

Los geht es am kommenden Sonnabend, dem 12. Oktober, ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf mit Reservierung und an der Abendkasse. Im Eintrittspreis enthalten ist die Weinprobe mit dreierlei Weinen und ein Probierstück Zwiebelkuchen. Mit dem Nachbarn schunkeln, mit der Nachbarin aufs Leben anstoßen und herzhaft lachen, das ist gesund. Neue Menschen an langen Tafeln kennenlernen gehört inzwischen zum Programm“, so Susanne Kramer.