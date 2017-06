alt jabel : Hier legen sie das „Herbstpflaster“

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mit jedem Stein wird das Waldbad irgendwie noch schmucker.

Darius Cerneckis und Algis Simatonis verlegen im Waldbad Alt Jabel an diesem Vormittag gerade Pflastersteine. Hier entsteht ein Barriere freier Zugang vom Eingang des Bades zu den Schwimmbecken. Vielanks Bürgermeisterin Christel Drewes hatte die Arbeiten im Rahmen eines Leader-Projekts bei der Saisoneröffnung im Mai angekündigt (SVZ berichtete).

Jetzt, rund anderthalb Monate später, sind die Arbeiten schon weit voran geschritten. Bademeister Fred Klinge ist zufrieden: „Der neue, rund 150 Meter lange Barriere freie Weg wächst täglich. Schon völlig erneuert ist der bisherige Zugang zu den Becken. Die alten Platten wurden herausgerissen und durch Pflaster erneuert. Dadurch können unsere Badegäste jetzt bequemer an die Becken kommen, darunter auch Muttis mit Kinderwagen. Und auch für uns ist die Zufahrt zur Beckenreinigung mit den entsprechenden Geräten jetzt leichter.“

Ebenfall saniert wurde die einst marode Treppe von der Imbissterrasse in in Richtung Becken.

Jetzt konzentrieren sich die Arbeiten, wie eingangs erwähnt, auf den unmittelbaren Barriere freien Zugang. Dieser Weg entsteht völlig neu und führt künftig um die Liegewiese herum zu den Schwimmbecken. Entsprechend der Vorschriften hat dieser etwa 1,5 Meter breite Weg ein Gefälle von nur sechs Prozent und ist mit mehreren ebenen Ruhepodesten versehen, auf denen beispielsweise Rollstuhlfahrer Pausen einlegen können.

„Hier wird ein Beganit-Großpflaster verlegt“, erklärt Bademeister Fred Klinge. „Wir nennen es auch ,Herbstpflaster’, weil die Pflastersteine gelb, rot und braun, also recht bunt sind, eben wie das Herbstlaub.“

Die Pflaster- und Erdarbeiten wurden bzw. werden von der Landeskultur und Tiefbau Wittenburg GmbH ausgeführt. Die Dömitzer Stahl- und Metallbau Ehbrecht GmbH führt die Geländerarbeiten am Zugang durch.

„Mitte Juli, eine Woche vor Ferienbeginn, werden alle Arbeiten abgeschlossen sein“, sagt Fred Klinge. Doch auch bis dahin gibt es ganz normalen Badebetrieb, behindern die Arbeiten diesen in keiner Weise.

Und so stimmt Bademeister Klinge schon mal auf den absoluten Höhepunkt in dieser Saison hin: Das 65-jährige Jubiläum des Waldbades in Alt Jabel, das hier am 21. / 23. Juli begangen wird. Bis dahin ist das Bad auch längst um eine weitere Attraktion reicher: Die inzwischen weit über Alt Jabel hinaus bekannte Riesen-Rutsche „Grüne Mamba“ erhält nämlich in den kommenden Tagen eine Geschwindigkeits-Messanzeige. Da kann dann jeder „Rutscher“ auf einer Digitalanzeige im Ziel ablesen, wie schnell er war.

von Andreas Münchow

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:00 Uhr