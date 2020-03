Corona-Krise : In diesem Jahr kein Burgfest in Neustadt-Glewe

Spektakel war vom 5. bis 7. Juni geplant

von Kathrin Neumann

25. März 2020, 17:45 Uhr

Es ist jedes Jahr ein Spektakel, dass viele Besucher anlockt: In diesem Jahr aber muss das Burgfest in Neustadt-Glewe ausfallen. Das 28. Mittelalterliche Burgfest, das vom 5. bis 7. Juni geplant war, wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das entschied die Stadtverwaltung nach Rücksprache mit allen Beteiligten. Diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen, jedoch angesichts der Situation die vernünftigste. Unter Beachtung der Bestimmungen sei auch die Stadt Neustadt-Glewe dazu angehalten, Veranstaltungen mit großen Menschenansammlungen aus Sicherheitsgründen abzusagen. Die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger habe in der aktuellen Situation und kommenden Zeit nach wie vor oberste Priorität.