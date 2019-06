Stadthalle Ludwigslust : Infos für Eigentümer im Sanierungsgebiet

von svz.de

21. Juni 2019, 10:30 Uhr

Die Stadt Ludwigslust lädt für Dienstag, 2. Juli, 18.30 Uhr, in die Stadthalle zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet“ ein. Das betrifft die Eigentümer der Grundstücke Am Bassin – alle Grundstücke, Schloßfreiheit 1 bis 8, Friedrich-Naumann-Allee Nr. 40 bis 41, Neue Straße – alle Grundstücke, Nummerstraße – alle Grundstücke, Gartenstraße – alle Grundstücke, Friedhofsweg 1 bis 4, Clara-Zetkin-Straße Nr. 4 bis 45, Lindenstraße Nr. 1 bis 46, Breite Straße 1 bis 15, Seminarstraße Nr. 1 bis 6, Alexandrinenplatz – alle Grundstücke. Um den Eigentümern die finanzielle Last zu erleichtern, besteht die Möglichkeit einen Ablösevertrag im Vorfeld abzuschließen. Erklärungen dazu gibt es in der Info-Veranstaltung.