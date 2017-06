alt jabel : Jazz in der Kirchenruine

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Mit einem Open-Air-Konzert beginnt am Freitag, dem 23. Juni, das zweitägige Musikfest Alt Jabel. Ab 18 Uhr erklingt Musik in der Ruine der Michaeliskirche. Die Organisatoren Ulrike und Martin Keller sind glücklich, mit dem Gastspiel der Bigband vom Goethe-Gymnasium Schwerin BAGGS frischen Wind ins Alt-Jabeler Musikleben bringen zu können. BAGGS gehört zu den besten Nachwuchs-Bigbands in Deutschland und sorgt mit Swing- und Jazzklassikern immer wieder für gute Laune beim Publikum. Den Kontakt zu den Schweriner Musikern stellte Sohn Anton her, der bei BAGGS die erste Trompete spielt.

Am Sonnabend, dem 24. Juni, feiern Kellers dann das 20-jährige Bestehen ihrer kleinen, aber erfolgreichen Musikschule in Alt Jabel. Das Festkonzert dazu beginnt um 16 Uhr in der Kirche.

Der Chor wird gemeinsam mit der Sängerin Sophia Maeno unter anderem „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ aufführen. Die Blechbläser von „Jabel Brass“ haben einen Mix aus Klassikern, Filmmusik und eigenen Titeln im Programm und werden mit personeller Verstärkung durch die jugendlichen Musiker von „Brass el Bande“ erstmals das Stück „Space Monday“ aus der Feder von Martin Keller aufführen.

Die Hornisten wollen als „Martins Horn Gruppe“ mit dem edlen Klang ihrer Instrumente beschwingte Musik spielen, und die Celloklasse von Ulrike Keller hat sich in großer Runde zusammengetan, um „Veronika, der Lenz ist da“ zu musizieren.

Natürlich werden auch wieder Solisten aus der Klavier-, Cello- und Trompetenklasse ihr Publikum mit guter Musik erfreuen. Gern gesehene Gäste werden zudem die Geiger aus der Klasse von Dirk Weltzin aus Ludwigslust sein, die im Orchester unter anderem die Alt-Jabeler Trompetensolisten Andreas Winkelmann und Anton Keller begleiten werden.