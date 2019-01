Kabarettabend in der kramserei

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Schon nach relativ kurzer Zeit – nach acht Jahren – auf der Bühne wird Tom Ehrlich nominiert für den Fränkischen Kabarettpreis 2019 und für die Belziger Bachstelze 2019. Das muss ihm erst mal einer nachmachen, dem Praktiker unter den Kabarettisten. Nach 20 erlebnisreichen Jahren als Ingenieur und IT-Spezialist in der deutschen Industrie beschloss Tom Ehrlich nämlich, zum Kabarett zu wechseln. Erfrischend anders amüsiert er heute und regt gleichzeitig zum Nachdenken an.

„Uns geht’s doch gut, oder?“ heißt sein Programm am 26. Januar ab 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, in der kramserei. Karten gibt es unter Telefon 0387 54 / 22 98 60, in der Ludwigslust-, Hagenow- und in der Dömitz-Stadtinformation.

Die Reichen werden immer reicher, Sparer bekommen dafür keine Zinsen mehr, dazu gibt es dann live die Sendung mit der Maus. Ein NSA-Agent erklärt, wie man sich richtig verhält und Siggi von der AfD erzählt, wie er überraschend Abgeordneter wurde, mit eigenem Wahlkreisbüro und Mitarbeitern. Auch die Tagespolitik kommt nicht zu kurz. Immer lustig, immer bissig, auf den Punkt gebracht. Da ist wirklich Musik drin.