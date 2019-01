Kinder und Jugendliche engagieren sich

von Dénise Schulze

14. Januar 2019, 11:12 Uhr

Sich in der eigenen Gemeinde engagieren und etwas für die Jugend tun – diese Möglichkeit haben Interessierte im Kinder- und Jugendrat der Gemeinde Balow. Das nächste Treffen findet am heutigen Montag statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr in der Begegnungsstätte der Gemeinde. Begleitet wird der Kinder- und Jugendrat von Amtsjugendpflegerin Teresa von Jan.